T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nuri’li Liverpool evinde yıkıldı

İngiltere Premier Lig’in üçüncü haftasında milli futbolcu Nuri Şahin’in formasını giydiği Liverpool, sahasında Arsenal’i ağırladı

02 Eylül 2012 22:09

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Nuri Şahin'in formasını giydiği Liverpool, evinde Arsenal'e 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri yeni transferler Podolski ve Cazorla kaydetti.

Milli futbolcu Nuri Şahin’in ilk on birde sahaya çıktığı maçta Arsenal, Podolski ve Cazorla’nın golleriyle Liverpool’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Manchester City ile berabere kalarak ilk puanını alan Liverpool, sahadan puansız ayrıldı ve 1 puanda kaldı. Arsenal bu galibiyetle puanını 5’e çıkardı.
 
Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Liverpool oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışırken, Arsenal de kendi sahasından hızlı çıkarak etkili olmaya çalıştı. Arsenal, 31. dakikada Podolski’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
 
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken, Arsenal soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti.
 
Maçın ikinci devresine Liverpool daha baskılı başladı. Ev sahibi takım ilk dakikalarda rakip kaleye etkili gelmesine rağmen son vuruşlarda başarılı olamadı. Liverpool’da Nuri Şahin, 67. dakikada yerini Shelvey’e bıraktı.
 
Liverpool’un savunmada verdiği boşlukları iyi değerlendiren Arsenal, 68. dakikada Cazorla’nın golüyle farkı 2’ye çıkardı: 0-2. Kalan sürede Arsenal oyunu kontrol ederken, konuk ekip sahadan 2-0’lık sonuçla galip ayrıldı.
 

ETİKETLER

liverpolnuri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24