Nuri’li Liverpool evinde yıkıldı

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Nuri Şahin'in formasını giydiği Liverpool, evinde Arsenal'e 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri yeni transferler Podolski ve Cazorla kaydetti.

Milli futbolcu Nuri Şahin’in ilk on birde sahaya çıktığı maçta Arsenal, Podolski ve Cazorla’nın golleriyle Liverpool’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Manchester City ile berabere kalarak ilk puanını alan Liverpool, sahadan puansız ayrıldı ve 1 puanda kaldı. Arsenal bu galibiyetle puanını 5’e çıkardı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Liverpool oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışırken, Arsenal de kendi sahasından hızlı çıkarak etkili olmaya çalıştı. Arsenal, 31. dakikada Podolski’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken, Arsenal soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti.

Maçın ikinci devresine Liverpool daha baskılı başladı. Ev sahibi takım ilk dakikalarda rakip kaleye etkili gelmesine rağmen son vuruşlarda başarılı olamadı. Liverpool’da Nuri Şahin, 67. dakikada yerini Shelvey’e bıraktı.

Liverpool’un savunmada verdiği boşlukları iyi değerlendiren Arsenal, 68. dakikada Cazorla’nın golüyle farkı 2’ye çıkardı: 0-2. Kalan sürede Arsenal oyunu kontrol ederken, konuk ekip sahadan 2-0’lık sonuçla galip ayrıldı.