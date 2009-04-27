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Spor

Nuri ve Mesut "günün onbir”inde

27 Nisan 2009 18:15


Almanya'nın önde gelen spor dergilerinden Kicker, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin ve Werder Bremen'de oynayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i ''Günün Onbiri''ne seçti.

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un sahasında Hamburg'u 2-0 yendiği karşılaşmada Sebastian Kehl'in 32. dakikada attığı golün asistini yapmış ve maçta çok iyi bir performans göstermişti.

Mesut Özil ise Werder Bremen'in sahasında Bochum'u 3-2 yendiği karşılaşmada ilk yarıda 2-0 yenik durumda bulunan takımına ikinci yarıda katılmış ve gollerin hazırlanmasında büyük pay sahibi olarak mükemmel bir oyun sergilemişti.

Nuri ve Mesut ayrıca, oynadıkları karşılaşmaların da en iyi oyuncuları olarak gösterildiler.

Nuri, Kicker dergisi tarafından bu sezon ilk kez ''Günün onbiri''ne seçilirken, Mesut bu onbirde daha önce 6 kez yer almıştı.


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