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Spor

NURİ ŞAHİN'İN YEDEKTE TUTULMASINA ELEŞTİRİ BERLİN (A.A)

09 Eylül 2010 18:26

-NURİ ŞAHİN'İN YEDEKTE TUTULMASINA ELEŞTİRİ BERLİN (A.A) - 09.09.2010 - Almanya 1. Lig takımlarından Borussia Dortmund'un teknik direktörü Jürgen Klopp, oyuncusu Nuri Şahin'in Türkiye Milli Takımı'nda yedekte tutulmasını eleştirdi. Klopp, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in bu konudaki kararını eleştirerek, ''Sadece şaşırmakla kalmadım, bu kararına da hiçbir anlam veremiyorum'' dedi. Nuri'nin Stuttgart karşılaşmasında ilk yarıda mükemmel oynadığını ifade eden Klopp, ''Ülkesinde neden bu kadar zorluklarla karşılaşıyor, bir türlü anlamıyorum'' diye konuştu.

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