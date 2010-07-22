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Spor

NURİ ŞAHİN'İN HAYALİ BERLİN (A.A)

22 Temmuz 2010 17:55

-NURİ ŞAHİN'İN HAYALİ  BERLİN (A.A) - 22.07.2010 - Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, en büyük hayalinin Türkiye ile başarılı olmak olduğunu söyledi. Şahin, Alman Kicker gazetesine verdiği röportajda, ''Guus Hiddink yönetimi altında milli takımda Fatih Terim döneminden daha fazla şans bulacak mısınız'' şeklindeki bir soruya karşılık, ''Bu bana bağlı. Bunun için uluslararası düzeyde oynamak benim için önemli. Bundan dolayı Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramadığımız için sinirlendim. En büyük hayalim Türk Milli Takımı ile başarılı olmak'' dedi. Almanya'nın da yer aldığı Avrupa Şampiyonası eleme grubunda milli takımda önemli rol oynamak istediğini belirten Nuri, Hiddink'in ''klas bir adam'' olduğunu, kısa konuşmalarını bile çok önemli bulduğunu ifade etti. Dortmund'un teknik direktörü Jürgen Klopp ve Hiddink'i öven Nuri, bu iki çok iyi antrenöre sahip olduğu için kendisini şanslı bulduğunu belirtti. Nuri, ''Bastian Schweinsteiger ve Mark van Bommel'i kıyasladığınızda kendinizi nasıl görüyorsunuz'' şeklindeki bir soruya karşılık da iki oyuncunun Bayern Münih'te çok işler yaptıklarını, ancak kendisini de onlara yakın gördüğünü ifade etti.

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