-NURİ ŞAHİN'E REAL MADRİD'DEN TEKLİF BERLİN (A.A) - 13.04.2011 - Alman Bild gazetesinin internet sayfası, Real Madrid'in, Alman Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin'e transfer teklifi götürdüğünü yazdı. Gazetenin haberinde, Türk oyuncunun Borussia Dortmund'da 2013 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu, ancak sözleşmesinde 6 milyon avro teklif verilmesi durumunda bu yaz transfer olabileceği yönünde bir maddenin yer aldığı belirtilerek, ''Şahin, Real Madrid'den teklif aldı'' ifadesi kullanıldı. Nuri için verilecek sözkonusu transfer ücretinin komik bir rakam olacağı ve yetenekli futbolcunun değerinin çok fazla olduğu belirtilen haberde, transfermarkt.de internet sitesinde Nuri'nin değerinin 17,5 milyon avro olarak tahmin edildiğini bildirildi. Haberde, Alman milli oyuncu Mesut Özil'in de Real Madrid'de oynadığı hatırlatılarak, Mesut ile Nuri'nin de çok yakın arkadaş oldukları, iki oyuncunun menajerliğini, Mesut'un bir yıl önce Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer olmasını sağlayan Reza Fazeli'nin yaptığı vurgulandı. Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Nuri'yi istediği ifade edilen haberde, genç oyuncunun Borussia Dortmund'da yaklaşık 2 milyon avro kazanacağı, Real Madrid'de ise bu rakamın iki katı olan 4 milyon avro kazanabileceği kaydedildi. Haberde, Borussia Dortmund'un şimdiye kadar Nuri'nin sözleşmesini uzatma konusunda başarısız olduğuna dikkat çekildi. Nuri Şahin ise, Real Madrid'e gidip gitmeyeceği yönündeki bir soruya karşılık yaptığı açıklamada, son zamanlarda isminin birçok kulüp ile bağlantılı hale getirildiğinin kendisi için bir sır olmadığını, ancak Borussia Dortmund ile tümüyle şampiyonluğa konsantre olmak istediğini, başka şeylerin kendisini ilgilendirmediğini belirtti. Nuri'nin, Almanya'yı büyüleyen takımın kalbi olduğu, Dortmund yakınındaki Lüdenscheid kentinde doğduğu, 2001 yılından beri sarı-siyahlı takımda oynadığı ve 16 yaşında Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu olduğu belirtilen haberde, Nuri'nin Dortmund'dan ayrılması durumunda takıma FC Nürnberg'de oynayan İlkay Gündoğan'ın gelebileceği, sarı-siyalı ekibin İlkay'a teklif götürdüğü kaydedildi.