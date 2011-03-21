-NURİ ŞAHİN'E PENALTI YASAK BERLİN (A.A) - 21.03.2011 - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcu Nuri Şahin, bu sezon 3 kez penaltı atışını değerlendiremediği için bundan böyle penaltı atmayacak. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Jürgen Klopp, yaptığı açıklamada, ''Nuri artık bu tür durumlardan uzak duracak'' şeklinde konuşurken, Nuri de, Klopp'un kararını doğru bulduğunu belirterek, ''Artık yeter. Şimdi başkaları penaltı atmalı'' dedi. Nuri son olarak, 1-1 berabere sonuçlanan Borussia Dortmund-Mainz 05 karşılaşmasında bir penaltı kaçırmıştı.