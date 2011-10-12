-Nuri Şahin'den sevindirici haber MADRİD (A.A) - 12.10.2011 - Real Madrid'de sezona şanssız bir başlangıç yapan ve arka arkaya sakatlıklar yaşayan milli futbolcu Nuri Şahin, saha antrenmanlarına başladı. La Liga'nın 8'inci haftasında, 15 Ekim Cumartesi günü sahasında Real Betis'i konuk edecek olan Real Madrid'te, bugünkü antrenmanın sürpriz ismi Nuri Şahin oldu. Çalışmanın başında takımla birlikte sahaya çıkmayan, ancak salondaki egzersizlerini tamamladıktan sonra antrenmanın sonlarına doğru takıma katılan Nuri, kısa bir süreliğine de olsa arkadaşlarının yanında fizik kondisyon çalışmaları yaptı. Real Madrid takımının kondisyoneri Carlos Lalin gözetimde çalışan Nuri Şahin'e, sakatlığını atlatmak üzere olan Benzema da eşlik etti. Real Madrid'in bu sezondaki en önemli transferi olarak gösterilmesine rağmen henüz forma giyemeyen Nuri'nin, iki hafta içinde hazır duruma gelmesi bekleniyor. Bu arada, Real Madrid forması giyen diğer milli futbolcu Hamit Altıntop da bugün Madrid'e gelerek, takımla birlikte antrenmanlara çıktı.