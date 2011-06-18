-NURİ ŞAHİN'DEN ERKEN MESAİ MADRİD (A.A) - 18.06.2011 - Real Madrid'de yeni sezon hazırlıkları 11 Temmuz'da başlayacak olmasına karşın dizinden rahatsız olan Nuri Şahin 2 Temmuz'da Madrid'e çağrıldı. İspanyol basınında yer alan haberlerde, sağ dizindeki sakatlığı geçen ve takımla birlikte sezon öncesi kampa girebilecek durumda olan Nuri Şahin'in kendini güçlendirmek için ekstra çalışacağı ifade edildi. Real Madrid'in antreman tesisleri Valdebebas'a 2 Temmuz'da geleceği söylenen Nuri'nin, ilk olarak Real Madrid doktorları tarafından kontrol edileceği, daha sonra da kondisyon çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Bel ve sırt ağrıları çeken Hamit Altıntop da Madrid'e erken gelerek kontrolden geçmesi bekleniyor. Bu arada, teknik direktör Jose Mourinho'nun, futbolcularından tatil süresinde de antrenman yapmalarını istediği iddia edildi. Tatilin ilk günlerinde tamamen rahatlamalarına izin verilen futbolcuların, haziran ortasından bu yana gün içerisinde düz koşu ve günde 300 mekik çekmelerinin gerektiği, ayrıca tenis, basket gibi diğer sporları da arada yapmalarının tavsiye edildiği yazıldı. Mourinho'nun ön hazırlık dönemini de sıkı tutacağı, Barcelona'ya karşı oynayacakları 14 Ağustos'taki İspanya Süper Kupası ilk maçında futbolcularının yüksek formda olmasını istediği kaydedildi. -"FUTBOLU BIRAKMADAN BERNABEU'YA GELEREK..."- Öte yandan, Real Madrid'in her sezon öncesinde oynadığı Bernabeu Turnuvası'nda rakibinin Beşiktaş olup olmayacağının halen netleşmediği bildirildi. Real Madrid'in eski kaptanı Raul nedeniyle ilk önce Schalke 04 ile maç yapmak isteyen İspanyol takımının, Schalke 04'ün Avrupa maçlarından dolayı bunu iptal etmek zorunda kaldığı ve Guti'nin formasını giydiği Beşiktaş ile konuştuğu ifade ediliyor. İspanya'da tatilini geçiren Guti, "Real Madrid ile konuştum ve bizim gelmemizi istiyorlar. Tarih belli mi değil mi bilmiyorum. Schalke için geçerli olan bizim de başımıza gelebilir. Avrupa Ligi için ön eleme maçı oynamamız gerekiyor. Futbolu bırakmadan Bernabeu'ya gelerek burada anılmak benim için onur olur" dedi.