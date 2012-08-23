Nuri Şahin yeni takımına imzayı attı

BV Borussia Dortmund'da geçirdiği başarılı sezonun ardından geçen sezon Real Madrid'e transfer olan Nuri Şahin, İngiltere Premier League ekibi Arsenal'e kiralandı.

Nuri Şahin'i ikinci bir Fabregas olarak gördüğünü vurgulayan Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, "Nuri benim takımda dünya klasına yükselir" diyerek milli futbolcuya övgü yağdırdı. İngiliz kulübü, Nuri Şahin'i 17 yaşında iken de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

Nuri'nin transferinden önce açıklamalarda bulunan Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Nuri'nin kiralanmasına olumlu baktığını söylemişti.



2017 yılına kadar Real Madrid'le beş yıllık daha sözleşmesi bulunan Nuri Şahin, Arsenal'de Alman milli takım futbolcuları Lukas Podolski ile Mertesacker ile birlikte oynayacak.