"Nuri Şahin ve Serdar Taşçı transfer listemizde"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Nuri Şahin ve Serdar Taşçı'nın transfer listelerinde olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki hedeflerinden ve devre arasındaki transfer politikasından bahseden Bülbüloğlu, "Kupa maçları bizim için çok önemli. Avrupa'ya gitmek için büyük heves var. Avrupa'ya gitmenin yolu kupadan geçiyor.



Devre arasında 1-2 mevkide takviyelerimiz olacak. Bu bölgeler sağ kanat ile gol yolları. Nuri Şahin de Serdar Taşçı da gündemimizde ama şu anda temasımız yok. Listemizde yer alıyorlar. Son kararı Ersun Yanal hocamız verecek" ifadelerini kullandı.