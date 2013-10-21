Nuri Şahin: Türk futbolu yeniden yapılanmalı

Milli futbolcu Nuri Şahin, 2014 Dünya Kupası yolunda hüsran yaşayan Türk futbolu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nuri, Türk futbolunun yeniden yapılanması gerektiğini ve Fatih Terim’in bu konuda ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu vurguladı.



2006 ve 2010’dan sonra 2014 Dünya Kupası’na da gidemeyen A Milli Futbol Takımı için Nuri Şahin’den çözüm önerisi geldi.

NTV Spor'dan Fatih Demireli'nin haberine göre, Bundesliga’nın köklü ekiplerinden Borussia Dortmund’ta forma giyen Nuri, Kicker dergisine verdiği röportajda, "Olanlar sadece üzücü. Türkiye futbol tutkunu bir ülke, bir kere varız ve sonrasında bir kaç kez yokuz. Sürekliliğimiz yok“ ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın başına tekrar geçen Fatih Terim hakkında konuşan milli futbolcu, "Fatih Terim, eksik olan sürekliliği milli takıma nasıl getirebileceği konusunda ciddi şekilde fikir yürütüyor" diye konuştu.

"Federasyon ne yapabilir?" sorusuna Nuri Şahin, "Bir çizgi çekilip, tamamiyle toparlanmalı. En alt yaş gruptan zirveye kadar neler yanlış gidiyor, neler doğru gidiyor, neler düzeltebilinir irdelenmeli" diyerek yanıt verdi.

Yeni yapılanma konusunda Almanya ve Belçika’nın örnek alınması gerektiğini ifade eden Nuri, "Belçika’nın yaptıkları çok önemli. İddia ediyorum ki, Türk futbolcularında da bu potansiyel var ama kafamdaki soru şu: Biz bu potansiyeli neden kullanamıyoruz? Ben de Milli Takım’da Borussia Dortmund’taki seviyemde oynayamıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.