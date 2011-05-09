-NURİ ŞAHİN REAL MADRİD'E TRANSFER OLDU MADRİD (A.A) - 09.05.2011 - Real Madrid kulübü, Türk futbolcu Nuri Şahin'in transferini resmen duyurdu. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Borissia Dortmund'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 22 yaşındaki Türk milli futbolcunun, Bundesliga'nın en dikkat çekici futbolcularından biri olduğu ve gelecek sezon Real Madrid'de oynaması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Kulüp, internet sitesinde, Nuri'yi ''duran toplarda bir uzman ve gerek sertliğiyle gerekse isabetiyle sol ayağıyla çok iyi şut çeken bir futbolcu'' diye tanıttı. İspanyol basını da internetteki safyalarından Nuri'nin Real Madrid'e transfer haberini manşetten verdi. Haberlerde Real Madrid'in bonservis bedeli olarak Borussia Dortmund'a 10 ila 132 milyon avro arasında bir para ödeyeceği, Türk futbolcuyla da yaklaşık 2,5 milyon avrodan 6 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı. Nuri'nin önümüzdeki günlerde Madrid'e gelerek basına tanıtılacağı ve tedavisine de burada devam edileceği ileri sürüldü.