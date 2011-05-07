Nuri Şahin Real Madrid'e gidiyor

T24 - Borussia Dortmund kulübü, Türk yıldızları Nuri Şahin'in Real Madrid'e transferini önümüzdeki Pazartesi duyuracağını açıkladı.







Kicker'ın iddiasına göre, 10 milyon avroya İspanyol devine transferi bitme noktasına gelen Nuri, menajeri Reza Fazeli ve Borussia Dortmund yetkilileriyle beraber yetenekli futbolcunun Real Madrid'e gideceğini önümüzdeki haftanın başında açıklayacak. Sözleşmesindeki bir serbest kalma maddesine göre Nuri Almanya dışındaki bir takıma 10 milyon avroya transfer olabilecekti. Real Madrid de bu fırsatı kaçırmadı.

Bundesliga'da takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerden birisi olan Nuri bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 30 lig maçında altı gol atıp sekiz asist yapmıştı. B. Dortmund yakın zamanda Nürnberg'den transfer ettiği İlkay Gündoğan'la Türk yıldızın yerini doldurmaya çalışacak.



