Nuri Şahin rakibinin çenesini kırdı

Real Madrid'in Celtic'i 2-0 yendiği maçta talihsiz bir olay yaşandı. Nuri Şahin ile çarpışan Dylan McGeough'un çenesi kırıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Real Madrid, Celtic ile oynadığı maçta zorlanmadı ve sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.



Milli futbolcu Nuri Şahin, 71. dakikada Fabio Coentrao'nun yerine oyuna dahil olurken; henüz ilk topla buluşmasında rakibiyle talihsiz bir çarpışma yaşadı.



Dylan McGeough ile girdiği hava topu mücadelesinde Nuri Şahin'in omzu rakibinin çenesine çarptı. McGeough bu darbe sonrasında yere yığılırken; sağlık görevlileri direkt oyuncuya müdahale etti.



Havada bilincini kaybeden orta saha oyuncusu, yerde hareketsiz olarak yatmaya başladı. Bu şaşırtıcı manzara sonrasında sağlık görevlileri oyuncunun boğazını açarak nefes almasını sağladı ve ardından kendine gelmesi için çaba sarfetti.



Birkaç dakika sonra Dylan McGeough'un bilinci yerine gelirken, boyunluk takılarak sedyeye alınan Dylan McGeough hastaneye götürüldü. İskoç futbolcunun çenesinin kırıldığı ifade edildi.