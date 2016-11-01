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Spor

Nuri Şahin paylaşılamıyor!

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, devre arasında Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin'in takıma kazandırılmasını istedi

01 Kasım 2016 11:43

Trabzonspor, devre arası 10 numara almak için düğmeye bastı; 4 aday var. Ersun Yanal’ın en çok istediği isim Dortmund’lu Nuri Şahin.

Deneyimli hoca, Başkan Muharrem Usta ve yöneticilerle yaptığı görüşmede saha içinde takıma liderlik yapacak bir isme ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Trabzonspor alternatifli listesini de belirledi. İlk 4 basamakta en tanıdık isim Nuri Şahin. Borussia Dortmund'da bu sezon lig maçlarında hiç süre almayan milli futbolcu sadece kupada Union Berlin mücadelesinde 68 dakika sahada kalmıştı.

 

İtalyanlar da istiyor

 

Ancak Nuri Şahin transferinde ciddi pürüzler var. Trabzonspor'un 28 yaşındaki yıldızı yüksek bonservis ücretiyle alma ihtimali yok.

Daha büyük sorun ise, Borussia Dortmund'la yollarını ayırma noktasına gelen Nuri'ye İtalyan Fiorentina'nın kanca atması. Alman Bild Gazetesi, iki kulübün Nuri için kapıştığını yazdı.

 

Midtsjo ve Benavente de listede

 

Kulübün scoutları 10 numara pozisyonu için Rosenborg'da oynayan 23 yaşındaki Fredrik Midtsjo ve kariyerini Charleroi'da sürdüren 22'lik Cristian Benavente'yi de izliyor. Son kararı Ersun Yanal verecek.

 

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