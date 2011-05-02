-NURİ ŞAHİN MADRID YOLUNDA MADRİD (A.A) - 02.05.2011 - İspanyol spor gazeteleri AS ve Marca, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen Türk futbolcu Nuri Şahin'in, gelecek sezon Real Madrid'de oynayacağına kesin gözüyle bakıyor. Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluğunu ilan eden Borussia Dortmund'un kutlamaları sırasında Nuri Şahin'in gözyaşlarını tutamadığını ve adeta "taraftarlarına veda ettiğini" savunan AS gazetesi, "Madrid'in orta sahada Xabi Alonso'yu tamamlamak için gelecek sezonki hedeflerinden biri olan Nuri Şahin, 2013 Haziran'ın da sona erecek sözleşmesini uzatma teklifini reddetti" diye yazdı. Real Madrid'deki diğer bir Türk kökenli futbolcu Mesut Özil'in menajeri Reza Fazeli'nin, aynı zamanda Nuri'nin de menajeri olduğunu hatırlatan İspanyol gazeteleri, "Nuri de Özil ile aynı yolu izleyecek" yorumunu yaptı. Nuri'nin 6 milyon avro olduğu iddia edilen bonservis bedelinin Real Madrid'e gelmesini kolaylaştırdığı ve Türk futbolcuya Alman takımından kazandığının iki katı olan, sezon başına 2,8 milyon avro ödeneceği ileri sürüldü. Bu arada, Borussia Dortmund Spor Direktörü Michael Zorc'un, Sport 1 kanalına verdiği demeçte, "Eğer Nuri Madrid ile konuşmak istiyorsa onunla beraber hareket etmemiz gerek" dediği belirtildi.