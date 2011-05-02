T24 LogoT24 Logo
Spor

NURİ ŞAHİN MADRID YOLUNDA MADRİD (A.A)

02 Mayıs 2011 15:23

-NURİ ŞAHİN MADRID YOLUNDA MADRİD (A.A) - 02.05.2011 - İspanyol spor gazeteleri AS ve Marca, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen Türk futbolcu Nuri Şahin'in, gelecek sezon Real Madrid'de oynayacağına kesin gözüyle bakıyor. Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluğunu ilan eden Borussia Dortmund'un kutlamaları sırasında Nuri Şahin'in gözyaşlarını tutamadığını ve adeta "taraftarlarına veda ettiğini" savunan AS gazetesi, "Madrid'in orta sahada Xabi Alonso'yu tamamlamak için gelecek sezonki hedeflerinden biri olan Nuri Şahin, 2013 Haziran'ın da sona erecek sözleşmesini uzatma teklifini reddetti" diye yazdı. Real Madrid'deki diğer bir Türk kökenli futbolcu Mesut Özil'in menajeri Reza Fazeli'nin, aynı zamanda Nuri'nin de menajeri olduğunu hatırlatan İspanyol gazeteleri, "Nuri de Özil ile aynı yolu izleyecek" yorumunu yaptı.      Nuri'nin 6 milyon avro olduğu iddia edilen bonservis bedelinin Real Madrid'e gelmesini kolaylaştırdığı ve Türk futbolcuya Alman takımından kazandığının iki katı olan, sezon başına 2,8 milyon avro ödeneceği ileri sürüldü.  Bu arada, Borussia Dortmund Spor Direktörü Michael Zorc'un, Sport 1 kanalına verdiği demeçte, "Eğer Nuri Madrid ile konuşmak istiyorsa onunla beraber hareket etmemiz gerek" dediği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24