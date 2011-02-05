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Spor

NURİ ŞAHİN KADRODAN ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A)

05 Şubat 2011 19:45

-NURİ ŞAHİN KADRODAN ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Milli futbolcu Nuri Şahin, sakatlığı nedeniyle, (A) Milli Takım'ın Güney Kore ile 9 Şubat'ta Trabzon'da yapacağı özel maçın kadrosundan çıkarıldı.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya 1. Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin'in, takımının dün Schalke 04 ile yaptığı ve 0-0 berabere biten karşılaşmanın ardından, ayak bileğinde ağrı ve şişlik meydana geldi.  Yapılan tetkikler sonucunda, oyuncunun ayak bileğinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildi. Oyuncunun, en az 1 hafta süreyle antrenmanlara ve maçlara katılmasına engel olacağı kanısına varıldı.  Gelişme üzerine Borussia Dortmund Kulübü doktorlarıyla görüşen (A) Milli Takım sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Nuri Şahin, Güney Kore ile yapılacak özel maçın kadrosundan çıkarıldı. 

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