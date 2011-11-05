-Nuri Şahin ilk kez kadroda MADRİD (A.A) - 05.11.2011 - Real Madrid'in, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından transfer ettiği ve sezonun en iyi transferi olarak gösterilen milli futbolcu Nuri Şahin, uzun süren sakatlıklardan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın sahalarında oynayacakları Osasuna maçının 19 kişilik kadrosuna Nuri Şahin'i de dahil etti. İlk defa yerel saat ile 12.00'de (TSİ 13.00) maç yapacak Real Madrid'de takımın alışması için antrenmanı sabah erken bir saate alan Mourinho, düzenlediği basın toplantısında Nuri Şahin ile ilgili yöneltilen soruya da cevap verdi. ''Nuri, kadroya alınmışsa bu oynayabilecek durumda olduğu içindir'' diyen Mourinho, sakatlıktan yeni çıkan futbolcu için bunun ''ilk adım'' olduğunu vurguladı. Sezon içinde Nuri ile Xabi Alonso'nun birlikte oynayıp oynayamayacağının görüleceğini, bunun farklı sebeplere bağlı olduğunu ifade eden Portekizli teknik direktör, Xabi Alonso'ya destek verecek Nuri için ''Bu zamana kadar sahip olmadığımız bir alternatif sunacak'' dedi. Bu arada Mourinho'nun, Real Madrid'deki diğer bir milli futbolcu Hamit Altıntop'u ''teknik bir tercihle'' kadro dışında bırakması dikkati çekti. Geçen hafta Levante'yi yenerek liderlikten eden Osasuna'nın kendine güvenen bir takım olduğunu vurgulayan Mourinho, ''zor bir maç'' olacağını ifade etti.