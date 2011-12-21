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Spor

Nuri Şahin ilk golünü attı MADRİD (A.A)

21 Aralık 2011 04:05

-Nuri Şahin ilk golünü attı MADRİD (A.A) - 20.12.2011 - İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, 3. lig takımlarından Ponferradina'yı 5-1 yenerek ilk 16'ya kaldı. Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı maçı 5-1 kazanırken, Nuri Şahin takımındaki ilk golünü attı. Maçta, Real Madrid'deki milli futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop ilk 11'de sahaya çıkıp, 90 dakika oynadı.  Mesut Özil'in 45. dakikada kullandığı kornerde, yükselerek kafayla topa güzel vuran Nuri, takımının 2. golünü attı. Real Madrid'in diğer gollerini Callejon (Dk. 25 ve Dk. 88), Varane (Dk. 49) ve Joselu (Dk. 78) kaydederken, Ponferradina'nın tek golü Acoran'dan (Dk. 54) geldi. Bu arada, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanan Barcelona'yı kutlamasına rağmen ''Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın, iki maçcığı kazanmaktan daha değerli olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten tebrikler. Yeni dünya şampiyonu oldukları için onları çok kutluyorum'' yönündeki konuşması tepki aldı.  Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Dani Alves, Mourinho'nun ''kıskanç'' olduğunu öne sürerek, ''Mourinho, her zaman başkalarının kazandıklarının değerini düşük göstermeye çalışıyor. Sadece onun kazandığı değerli'' dedi.

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