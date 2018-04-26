Spor
Nuri Şahin, Harvard Üniversitesi'ne kabul edildi!
Gurbetçi futbolcu, hayalini gerçekleştirdi
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’da forma giyen Nuri Şahin bir hayalini daha gerçekleştirdi. Gurbetçi futbolcu, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında gösterilen Harvard’a kabul edildi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund takımında uzun yıllardır başarılı bir şekilde performans sergileyen Nuri Şahin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takdir kazandı.
Nuri Şahin öğrenim hayatı için Harvard Üniversitesi’ne gideceğini duyurdu.
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-04-27T16:24:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/nuri-sahin-harvard-universitesine-kabul-edildi,615357","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/nuri-sahin-harvard-universitesine-kabul-edildi,615357"}]