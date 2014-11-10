Nuri Şahin: Galatasaray'dan teklif aldım

Borussia Dortmundlu futbolcu Nuri Şahin, “Skibbe ve Feldkamp zamanında Galatasaray’dan teklif aldım. Benim hayalim Borussia Dortmund’da Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak. Daha sonra Türkiye liginde oynamak istiyorum” dedi.

5 ay süren sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanan Borussia Dortmund’un kaptanı Nuri Şahin, Almanya’da TRT1 Stadyum programına Hakan Ünsal ve Ersin Düzen'e önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye’de futbol oynamak istediğini belirten milli futbolcu, Gökhan Töre-Hakan Çalhanoğlu olayından, yabancı sınırlamasına kadar çarpıcı tespitler yaptı.

İşte Nuri Şahin’in TRT1 Stadyum programına yaptığı açıklamalar şöyle:

‘Galatasaray’ı çok rahat yendik’

“Bundesliga’da iyi değiliz, bir-iki maç arka arkaya kaybettiğiniz zaman psikolojik olarak çöküş yaşıyoruz. Gol yediğimizde, ‘yine mi puan kaybedeceğiz’ baskısı oluşuyor. Şampiyonlar Ligi’nde ise tam tersi. Attığımız bir gol bizi havaya sokuyor. Galatasaray karşısında çok rahat bir galibiyet aldık.”

‘Bayern Münıch şampiyon oldu’

“Bayern Münich’e şampiyonluk için favori demeye gerek yok. Adamlar şampiyon oldu artık. Bizim hedefimiz ise Şampiyonlar Ligi finali. Bu sefer kupayı almak istiyoruz. Bayern’e son dakikada kaybettiğimiz final hepimizin içinde yara kaldı.”

‘Burada kimse soyunma odasına gelmiyor’

“Düşme hattında olmamıza rağmen taraftar bizi protesto etmedi, tesisleri basmadı. Soyunma odasına başkan veya yöneticiler gelmedi. Hocamız bizi yerden yere vurmadı, aksine hep destek çıktı. Burda, Türkiye’deki gibi baskı yok. O yüzden ordaki futbolcuların işi daha zor.”

‘Galatasaray’dan teklif aldım’

“Skibbe ve Feldkamp zamanında Galatasaray’dan teklif aldım. Benim hayalim Borussia Dortmund’da Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak. Daha sonra Türkiye liginde oynamak istiyorum. Ben Türk’üm. Orada derbilerin havasını yaşamak istiyorum.”

‘Amcam beni Galatasaraylı yaptı’

“UEFA Kupası’nı kazandığında o neslin çocukları Galatasaray’a sempati duyuyordu. Amcam fanatik Galatasaraylı. Bizi de Galatasaraylı yaptı. Ama şu anda bir takıma karşı sempatim yok. O yüzden ben Galatasaray’a, Trabzonspor’a, Bursaspor’a gideceğim diyemem. O günkü şartlarda kulübün durumu önemli benim için.”

‘Jürgen Klopp Burak’ın oynamamasına şaşırdı’

“Jürgen Klopp, Burak Yılmaz’ın bize karşı oynamasını bekliyordu. Yedek olduğunu öğrenince, şaşırdı. Hatta sebebini bana sordu. Maçtan sonra hocayla Galatasaray’ı konuştuk. ‘Galatasaray, bıraktığında iyi oynuyor. 2-1 ve 3-1’den sonra iyi futbol oynadılar’ dedi.”

‘Sakatlanmasam Real Madrid’de kalırdım’

“Real Madrid’e gittiğimde sakatlandım. O dönem takım çok iyi oynuyordu. İyileştikten sonra kadroya girmem zor oldu. Eğer sakatlanmasam şu anda hala Real Madrid’de oynuyordum. İngiltere ligini çok sevdiğim için Liverpool’a gittim. Birkaç gol attıktan sonra hoca beni forvet arkasında oynatmak istedi. İstediğim pozisyon değildi, topu sürekli havada izliyordum. Kulübü, tesisleri, taraftarları çok sevmeme rağmen hocanın bu ısrarı yüzünden kendisinden izin istedim ve Dortmund’a geri döndüm.”

‘Milli Takımda iyi oynayan kimse yok’

“Avrupa Şampiyonası için şansımız az ama havaya girersek son maça kadar taşıyabiliriz. Milli takımda çok iyi oynadığımı söyleyemem. Eleştiriye açık bir insanım. Şu anda milli takımda iyi oynayan kimse yok. Hepimizin bir hatası var. Elimizi taşın altına koyup, performansımızı yükseltmemiz gerekir.”

‘Almanya’yı örnek almalıyız’

“Ben bunu söylediğimde insanlar yanlış anlıyor ama Almanya’yı örnek almalıyız. Euro 2000’deki başarısızlıktan sonra alt yapı tamamen değişti. Sonra da bugünkü başarılar geldi. Bizim sabretmemiz gerekiyor. Burda, beden eğitimi dersinde başarılıysan öğretmenler seni kulübe yazdırmak istiyor. Sonra bölge karmalarında seçmeler oluyor. Bugünkü Almanya kadrosundaki oyuncuların hemen hemen hepsi o eğitimi almış isimler.”

‘Fatih Hoca’nın meşhur dosyasını çıkartmasınlar’

“Burdaki futbolcular için ‘’Türk milli takımı ilgilenmiyor, o yüzden Almanya’yı seçiyor’’ diyorlar, Fatih Hoca’nın meşhur bir dosyası var, o dosyayı çıkartırsa herkes neyin ne olduğunu anlar. Bir bakayım Almanya olmazsa Türkiye’yi seçerim diyenler bana samimi gelmiyor. Buradaki futbolcular Yıldıray Baştürk’ü çok seviyor. Milli takım Yıldıray Ağabey’den yararlanabilir.”

‘Yabancı sınırlaması devam etsin’

“Milli takımın daha iyi yerlere gelmesi için yabancı sınırlaması devam etmeli. Bu sayede Türkiye’ye Sneijder, Demba Ba, Melo, Sow, Diego gibi kaliteli oyuncular gelir.”

‘Gökhan Töre-Hakan Çalhanoğlu olayı rezillik’

“Gökhan ve Hakan arasında yaşanan olaylarda ben orada değildim. O yüzden ne olduğunu bilemem ama bunların medyaya çıkması, konuşulması çok ayıp ve büyük rezillik. Bu konular gazetelerde konuşulacak şeyler değil.”

‘Olcay Şahan Türkiye’nin Thomas Müller’i’

“Süper Lig’de en beğendiğim oyuncu Olcay Şahan. Kendisi benim için Türkiye’nin Thomas Müller’i. Sık sık görüşüyoruz.”