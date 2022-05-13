Nuri Şahin, Galatasaray maçında vedaya hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un başında son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imza atarak 34 yaşında tarihe geçen Nuri Şahin, ligin son haftasında taraftarının önünde büyük bir sürprize hazırlanıyor.

Yerel basından Akdeniz Manşet'te yer alan habere göre; Ekim ayından bu yana teknik direktörlük yapmasına rağmen futbolculuk lisansı hala aktif olan ve maç kadrolarında ismi oyuncu olarak yer alan Nuri Şahin'in, Fraport TAV Antalyaspor'un ligin son haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta kendi taraftarı önünde bir vedaya hazırlandığı iddia edildi.

Nuri Şahin'in Galatasaray karşılaşmasında takımının ligde bir iddiası kalmaması halinde son bölümde sahaya futbolcu olarak çıkacağı ve kendi taraftarı önünde kısa bir süre sahada yer aldıktan sonra kramponlarını tamamen asacağı belirtiliyor.

55 yıllık rekoru kırdı

Ligin 8. haftasında Adana Demirspor’a 2-1 kaybedilmesi ve teknik direktör Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasıyla futbol sorumlusu olarak Fraport TAV Antalyaspor’da görev alan 33 yaşındaki Nuri Şahin, kulüp tarihine geçti.

Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor’un kulüp tarihinde Süper Lig’de bir sezonda en uzun yenilmezlik serini gerçekleştiren teknik direktör oldu. Şahin’in takımı ligde oynanan son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Nuri Şahin, Antalyaspor’un başında Süper Lig’de 28 maça çıkarken, bu maçlarda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Şahin, ligde 47 puanı hanesine yazdırırken, 1,68’lik puan ortalamasına sahip oldu.

Amorim'in ardından Avrupa'da ikinci

Nuri Şahin, son 14 maçta topladığı 32 puanla Avrupa’nın 40 yaş altı teknik adamları arasında en iyi ikinci isim olurken, sadece Sporting’in başındaki Ruben Amorim’in (35) gerisinde kaldı

Genç çalıştırıcı akımının son harikası olan 33 yaşındaki teknik adam, ilk deneyimini yaşadığı Antalyaspor'da kendini kanıtlarken, ismini de geniş kitlelere duyurdu. Jürgen Klopp, Jose Mourinho ve Thomas Tuchel gibi ustaların tedrisatından geçen Şahin, Avrupa'nın en iyi 10 liginde 40 yaş altı çalıştırıcılar arasında zirveye oynuyor.

Yenilgi yüzü görmediği 14 maçlık performansıyla göz kamaştıran genç çalıştırıcı, topladığı 32 puanla en iyi ikinci hoca oldu. 33 yaşındaki teknik direktör, Avrupa'da sadece 35 puan toplayan Sporting'in başındaki Ruben Amorim'i geçemedi.

Nagelsmann ve Arteta'yı geçti

Antalya'da büyük sorumluluk alan Şahin, önemli teknik adamları solladı. Almanya'nın son zamanlardaki en başarılı hocası olarak dikkat çeken Bayern Münih'in çalıştırıcısı Julian Nagelsmann'ı (30 puan), Leipzig'in Futbol adamı Domenico Tedesco'yu (30) ve Arsenal'de iyi bir grafik çizen Mikel Arteta'yı (28) geride bıraktı.

Geçen sezonki seriyi 14 maça yükseltti

Şahin, ligin bitimine iki hafta kala Antalyaspor'da yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak kulüp tarihi rekorunu da kırdı. Akdeniz ekibinin mağlubiyet yüzü görmediği bu seride, 9 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Kırmızı-beyazlılarda, bir önceki Rekor 2020-21 sezonunda gösterilen 13 maçlık performanstı.

Antalyaspor'un son 14 maçı

Fraport TAV Antalyaspor, ligde 2-1 kaybettiği Çaykur Rizespor maçının ardından oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük (3-0), Yeni Malatyaspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (1-0), Medipol Başakşehir (1-0), GZT Giresunspor (4-1), Altay (2-1), Atakaş Hatayspor (4-1), Aytemiz Alanyaspor (3-1) ve İttifak Holding Konyaspor (3-2) maçlarında sahadan 3 puanla ayrılırken, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0), Yukatel Kayserispor (1-1) ile Trabzonspor (2-2) maçlarında ise berabere kaldı.