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Spor

Nuri Şahin 'evet' dedi, Türkiye'ye geliyor

Galatasaray'ın transfer listesinin başında bulunan Nuri Şahin'den olumlu haber geldi

26 Ekim 2016 12:33

Borussia Dortmund’un orta sahadaki yıldızı Nuri Şahin, kendisini çok isteyen Galatasaray'ın teklifine prensipte ‘evet’ dedi.

Kongrede Riva ve Florya'yı satmak için yetki alan Başkan Dursun Özbek, transferde için düğmeye bastı.

Trabzonspor yenilgisi sonrası morali oldukça bozulan Özbek, orta saha ve defans hattı için takıma acil takviye yapılmasını istedi. Galatasaray'ın liste başı yaptığı görüşmelere başladığı Nuri Şahin'den olumlu haber geldi.

 

Nuri Şahin'den sonra sağ bek


Sarı-kırmızılılar, Alman kulübüyle olan pazarlıklarını kısa sürede noktalayarak Dortmund'da forma şansı bulmakta zorlanan Nuri Şahin'e 3.5 yıllık imza attırması bekleniyor.

Galatasaray bu transferin ardından sağ bek arayışlarını hızlandıracak.

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