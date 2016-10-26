Nuri Şahin 'evet' dedi, Türkiye'ye geliyor

Borussia Dortmund’un orta sahadaki yıldızı Nuri Şahin, kendisini çok isteyen Galatasaray'ın teklifine prensipte ‘evet’ dedi.

Kongrede Riva ve Florya'yı satmak için yetki alan Başkan Dursun Özbek, transferde için düğmeye bastı.



Trabzonspor yenilgisi sonrası morali oldukça bozulan Özbek, orta saha ve defans hattı için takıma acil takviye yapılmasını istedi. Galatasaray'ın liste başı yaptığı görüşmelere başladığı Nuri Şahin'den olumlu haber geldi.

Nuri Şahin'den sonra sağ bek



Sarı-kırmızılılar, Alman kulübüyle olan pazarlıklarını kısa sürede noktalayarak Dortmund'da forma şansı bulmakta zorlanan Nuri Şahin'e 3.5 yıllık imza attırması bekleniyor.



Galatasaray bu transferin ardından sağ bek arayışlarını hızlandıracak.