Nuri Şahin Ermenistan maçı kadrosunda yok

2010 Dünya Kupası elemelerinde son maçını Ermenistan ile 14 Ekim Çarşamba günü oynayacak olan (A) Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı nedeniyle Nuri Şahin kadrodan çıkartıldı.

Belçika ile Brüksel'de dün oynanan maçta sol dizine darbe alan Nuri'nin dizinde darbeye bağlı olarak ödem oluştuğu bildirildi. Milli takım sağlık ekibi, futbolcunun dizindeki ödemin maç gününe kadar giderilemeyeceği görüşüne varırken, teknik kadroya iletilen rapor doğrultusunda Nuri'nin Ermenistan maçı kadrosundan çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.