-NURİ ŞAHİN: ''DÜNYANIN EN İYİLERİ MADRİD'DE OYNAR'' MADRİD (A.A) - 14.05.2011 - İspanya'nın Real Madrid kulübüne transfer olan Nuri Şahin, İspanyol spor gazetesi AS'ta bugün yayımlanan demecinde, "Dünyanın en iyileri her zaman Madrid'de oynar" dedi. "Dünyanın en iyisi olduğu ve benim için bir düş olduğu için Real Madrid'i seçtim" diyen Türk futbolcu, "22 yaşında İspanya'da oynamak, kariyerimde olabilecek en iyi şeydi. Futbolcu olarak kendimi geliştirmek istiyorum ve Real Madrid'de bunu yapacağıma hiç şüphem yok. Çok büyük gücü olan bir kulüp, çünkü tüm kupaları kazanmayı hedefliyor. Dünyanın en iyi futbolcuları bu kulüpte" ifadelerini kullandı. Geçmişte Real Madrid'de en çok sevdiği futbolcunun Redondo olduğunu anlatan Nuri, sözlerine şöyle devam etti: "Guti de hoşuma giderdi. Benim yerimde oynayan futbolculara her zaman dikkatli bakmışımdır. Elbette ki, Zidane, Ronaldo gibi olağanüstü inanılmaz futbolculardan da büyük zevk aldım. Şimdiki takımda da Casillas, Cristiano, Kaka gibi sayısız mükemmel futbolcu var. Bu futbolcuların ve kulüp tarihinin düzeyinde olmayı umuyorum. Zor olduğunu biliyorum, ama bu büyük meydan okumaya göğüs gerecek gücüm var. Çok büyük bir tarihi olan bu kulüpte oynayacak olmaktan gururluyum." Nuri, "Kimseye benzemek istemiyorum. Bu büyük kulüpte Nuri Şahin gibi olmak istiyorum" açıklamasında bulundu. Bu arada, Real Madrid'deki diğer bir Türk futbolcu Mesut Özil ile çok iyi arkadaş olduklarını ve sürekli telefonda konuştuklarını anlatan Nuri, "Özil, bana uyum sağlamakta çok büyük kolaylık yaşadığını söyledi ve takım hakkında hep iyi şeyler anlattı. Benim için çok mutlu ve onun Madrid'deki tecrübesi bana da yardımcı olacak" dedi. Madrid'e çok büyük kazanma arzusuyla gittiğini, sezona başına kadar tamamen iyileşmiş durumda olacağını, en kısa zamanda İspanyolca öğrenmek istediğini ifade eden Nuri, "Madrid'e giden ilk Türkiye Milli Takım oyuncusu olmaktan da büyük memnuniyet duyduğunu" vurguladı.