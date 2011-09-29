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Spor

Nuri Şahin: Doğru yerdeyim   MADRİD (A.A)

29 Eylül 2011 15:12

-Nuri Şahin: Doğru yerdeyim   MADRİD (A.A) - 29.09.2011 - Real Madrid'e gelir gelmez arka arkaya sakatlıklar yaşayan ve henüz hiçbir maçta oynayamayan milli futbolcu Nuri Şahin, ''Herşeye rağmen çok iyi hislerim var. Doğru yerde olduğuma inanıyorum ve Real Madrid'de ihtiyaç duyulan biri olacağım'' dedi. Nuri, Almanya'nın Sky televizyonuna verdiği demeçte, sahalara ne zaman döneceği hakkında tarih vermese de tedavisinin beklenenden iyi gittiğini, programın bir  hafta önünde olduğunu söyledi.  ''Önemli olan güçlü ve iyi olmam, ne zaman döneceğimi söyleyemem'' diyen Nuri, ''Çevremdeki insanlar, takım arkadaşlarım bana çok sahip çıktı. Gerek ben gerekse Hamit olsun her ikimizi de iyi kucakladılar. Yapabilecekleri kadar bize yardım ediyorlar ve biz de elimizden geldiğince uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda hiçbir sorun yaşamadım, tam tersine olağanüstü iyi gidiyor'' açıklamasında bulundu.  Nuri ayrıca, teknik direktör Jose Mourinho'ya övgüler yağdırarak, ''Takım nasıl yönetilir gördüm. Benim için çok basit bir şekilde dünyanın en iyisi'' ifadelerini kullandı. 

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