-NURİ ŞAHİN DE SEZONU KAPATTI BERLİN (A.A) - 19.04.2011 - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Freiburg'a karşı oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlandığı için sezonu kapatan milli futbolcu Nuri Şahin, büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Nuri, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ''Çok üzgünüm ve hayal kırıklığı yaşıyorum. En azından kupa mücadelesi için son 2 maçta yer alacağımı düşünüyordum. Şimdi böyle bir şey oldu'' şeklinde konuştu. Nuri, gelecekte ne yapmak istediği şeklindeki bir soruyu ise cevapsız bırakarak, şimdilik sadece sakatlığının geçmesini düşündüğünü kaydetti. Gazetenin haberinde, taraftarların Nuri'nin takımda kalmasını istediği ve Freiburg galibiyetinden sonra ''Gelecek sezon Nuri ile Şampiyonlar Liginde'' yazılı bir pankart açmış olduğu kaydedildi. Alman basınında, Nuri'nin Real Madrid'e transfer olacağı şeklinde haberler yer almıştı.