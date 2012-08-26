Nuri Şahin: Bana 'Liverpool'a git' dedi

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşan Nuri Şahin, kararında Real Madrid forması giyen eski Liverpoollu futbolcu Xabi Alonso'nun etkili olduğunu söyledi.

Kulübün internet sitesinde röportajı yayımlanan 23 yaşındaki futbolcu, Liverpool'un kendisiyle ilgilenmeye başlamasının ardından Alonso ile birçok kez konuştuğunu belirterek, "Alonso, bana Liverpool'u anlattı. Hala Liverpool'u çok seviyor. Bana 'oraya git çok seveceksin, taraftarlar sana sahip çıkacak. Anfield dünyanın en iyi stadı' dedi. Umarım ben de onun gibi burada kupalar kazanırım" diye konuştu.

Liverpool'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Bu takımda forma giymeyi dört gözle bekliyorum. Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynayacak ilk Türk futbolcu olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Liverpool Menajeri Brendan Rodgers ile görüştüğünü aktaran Nuri Şahin, İrlandalı teknik adamın kendisine nasıl bir futbol istediğini anlattığını kaydetti.

Chelsea'de görev yaptığı dönemde Brendan Rodgers ile birlikte çalışan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisine tavsiyelerde bulunduğunu dile getiren Nuri Şahin," Mourinho ile konuştum. Bana İngiliz futbolunun özellikle de Premier League'in futbolcu açısından en iyisi olduğunu söyledi. Bana ayrıca Brendan Rodgers ile Chelsea'de nasıl çalıştığını anlattı. Brendan'ın iyi bir antrenör olduğunu söyledi. Bu benim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

'Gerrard ile oynamak için sabırsızlanıyorum'

Liverpool'un kaptanı Steven Gerrard ile daha önce bir kez karşılaştığını belirten milli futbolcu, "Steven Gerrard büyük bir isim. Onunla oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Önceki sezonun kendisi için zor geçtiğini ifade eden Nuri Şahin, "3 kez sakatlandım. Takım çok iyiydi ama ben çok fazla forma şansı bulamadım. Real Madrid ile konuştum ve onlara bir yıllığına gitmek istediğimi söyledim. Menajerin beni istediği bir kulüpte olmak önemli. Dortmund ve Madrid seviyesinde bir takımda oynamak istiyordum o nedenle Liverpool'u seçtim" diye konuştu.

Real Madrid'de çok şey öğrendiğini dile getiren yıldız futbolcu, Premier League'de oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Nuri Şahin, yeni takımında 4 numaralı formayı giyecek.