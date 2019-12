-NURİ ŞAHİN AVUSTURYA'YI GÖZÜNE KESTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı oyuncuları Mehmet Topal ve Nuri Şahin, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 29 Mart Salı günü Avusturya ile yapılacak maç için iddialı konuştular. NTV Spor'da canlı yayınına katılan Mehmet Topal, uzun süredir milli takıma çağrılmaması nedeniyle arkadaşlarını çok özlediğini ve burada olmaktan çok mutlu olduğunu söylerken, Avusturya maçının telafisi olmadığını dile getirerek, ''Kesinlikle maçı kazanmak zorundayız. Kendi seyircimizin önündeyiz ve avantajımızı kullanmalıyız. Avusturya iyi bir takım ama kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak maçtan en iyi şekilde ayrılırız'' dedi. Milli takıma çağrılmadığı dönemde sitemli bazı açıklamaları olduğunun hatırlatılması üzerine Valencialı futbolcu, ''Bu sadece benim için geçerli değil. Her oyuncu milli takımda oynamak ister. Türk Milli Takımı'nın formasını giymek büyük bir onur. Çağrılmadığım zamanlarda çok üzüldüm ama oynamak istiyorsanız her zaman fazla çalışmalısınız. Moralinizi üst seviyede tutmalısın. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Takdir milli takım hocalarımızın'' diye konuştu. Mehmet Topal, ligde kötü dönemler geçiren Galatasaray ve Beşiktaş'tan milli takıma gelen oyuncuların moral durumuyla ilgili bir soru üzerine, ''Ben milli takıma bu durumun olumsuz yansımayacağını düşünüyorum. Çünkü burası ayrı bir ortam. Biz salı günü hayati bir maça çıkacağız. Moral bozukluğu, güven eksikliği olacaktır ama bunlar futbolun içinde olan normal şeyler. Hepsi profesyonel futbolcular. Bu durum hep beraber üzerimizden atıp maçı kazanmak istiyoruz'' yanıtını verdi. Milli futbolcu, İspanya'da Türkiye ligine bakışla ilgili olarak da ''İspanya'da ligimiz takip edilmeye çalışılıyor. Türk futbolcuların yetenekli olduğuna inanıyorlar. Ülke futboluna pozitif bakılıyor'' ifadelerini kullandı. -NURİ:CENK MİLLİ TAKIMA HAYIRLI OLSUN Almanya'nın Borussia Dortmund takımında başarılı bir sezon geçiren Nuri Şahin, Avusturya maçının önemine dikkati çekerken, ''Avusturya maçı bizim için çok önemli bir final. Ona göre iyi bir hafta geçirip, 3 puanı almamız lazım. Avusturya'yı küçümsemiyorum ama sahaya kalitemizi yansıtırsak, bize rakip olabilecek bir takım değil. İyi konsantre olup maça öyle çıkmamız lazım'' diye konuştu. Orta sahada sakat olan Emre Belözoğlu ve formsuzluğu nedeniyle Tuncay Şanlı'nın milli takıma çağrılmamasıyla ilgili olarak, bu oyuncuların tecrübelerine dikkati çeken Nuri Şahin, ''Kaliteleri ortada ama bu kampta yoklar. Şimdi bizde sıra. Hocamız kime görev verirse versin, herke yüzde 100'ünü sahaya yansıtacaktır takımı için, bizim de elimizden geleni yapmamız lazım'' derken, Almanya'nın Wolfsburg takımına transfer olan Tuncay Şanlı'yı arayarak başarı dilediğini vurguladı. Gaziantepspor'da forma giyen ve Türk Milli Takımı'nı tercih eden Cenk Tosun'la ilgili bir soru üzerine, ''Cenk'le aynı odadayım. Burada olmaktan dolayı çok mutlu. Çok iyi bir çıkış yakaladı. Umarım böyle devam eder ve milli takımıza hayırlı olur'' ifadelerini kullanan Nuri, yarın Türkiye ile karşılaşacak 17 Yaş Altı Alman Milli Takımı'nda çok sayıda Türk olması konusunda da ''Hangi milli takımı seçeceği, her oyuncunun, her ailenin kendi kararı. Ben kimseye 'şunu seç' diyemem. Tabii ki umudumuz Türkiye'yi tercih etmeleri. Bence yurt dışında oynayan her Türk'ü, hangi takımda, hangi milli takımda oynarsa oynasın desteklemek lazım'' şeklinde konuştu. Nuri Şahin ayrıca, yeniden şekillenen (A) Milli Takım'ın gelecek yıllarda başarı kazanabilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getirerek, ''Umarım daha çok Türk futbolcu Avrupa'ya gider. Önümüzdeki yıllarda çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Biraz sabır lazım'' dedi.