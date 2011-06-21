-NURİ ŞAHİN AÇIK ARA ÖNDE MADRİD (A.A) - 21.06.2011 - Milli futbolcu ve Real Madrid'in yeni transferi Nuri Şahin, FIFA'nın düzenlediği gelecek vaat eden futbolcular anketinde rakiplerine oran farkla önde yer aldı. FIFA'nın resmi internet sitesinde yapılan ankette, geleceği parlak futbolcuları seçen katılımcıların yüzde 54,7'si Nuri'yi ilk sıraya koyarken, onu Alexis Sanchez (yüzde 25,7), Javier Pastore (yüzde 6,9), Gareth Bale (yüzde 6,1), Paulo Ganso (yüzde 3,9) ve Eden Hazard (yüzde 2,6) izledi. 22 yaşındaki ortasaha oyuncusu Nuri, geçtiğimiz sezon Alman liginin en iyi futbolcusu seçilmişti. Ankette Nuri'nin arkasından ikinci sırada olan 22 yaşındaki Şilili Alexis ise Udinese'de geçirdiği iyi bir sezonun ardından şu sıralar Barcelona'ya transferi için müzakereler yürütüyor.