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Spor

Nuri, Podolski'nin hareketine golle karşılık verdi

Bundesliga'da B. Dortmund'un, Köln'ü 2-1 yendiği maçta, Dormund'a galibiyeti getiren golü 90+1'de Nuri Şahin attı.

16 Ekim 2010 03:00

T24- Bundesliga'da Borussia Dortmund, Köln'ü 2-1 yenerken, Dormund'a galibiyeti getiren golü 90+1'de Nuri kaydetti. Nuri ayrıca kendisine hareket yapan Podolski'ye de gereken cevabı vermiş oldu.


Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) bu sezonun en formda takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmada FC Köln'e karşı uzatma dakikalarında attığı golle takımını 2-1 galibiyete taşıyarak, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturttu.


FC Köln'de forma giyen Alman milli futbolcu Lukas Podolski, Borussia Dortmund'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 83. dakikasında takımının beraberlik golünü attıktan sonra büyük sevinç yaşadı. Podolski, golün ardından Nuri'ye doğru yönelerek, Türkiye'nin 3-0 kaybettiği milli maçı hatırlatırcasına hareketlerde bulundu.


Nuri ise kendisine eliyle 3 ve 0 rakamlarını gösteren Podolski'ye en güzel cevabı, maçın iki dakikalık uzatma bölümünün henüz başlarında gelişen bir atakta topu filelerle buluşturarak verdi.


Dortmund ekibini maç fazlasıyla liderliğe taşıyan Nuri, gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşmadan önce, hemen orta sahaya koşup kendisini kızdıran Podolski'nin yanında sevinç gösterisi yaptı.


Ligde bu sezon son 7 maçını da kazanma başarasını gösteren Borussia Dortmund, 8 maçta 21 puana yükselirken, 7 maçta henüz puan kaybetmeyen Mainz'ı da maç fazlası ve averajla geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

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