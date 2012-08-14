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Spor

Nuri Liverpool'a mı gidiyor?

Brendan Rogers çok pas yapan orta saha kurma hedefi olduğu bu yüzden Nuri Şahin'i istediğini söyledi

14 Ağustos 2012 18:25

AS ve Times için çalışan İspanyol gazeteci Guillem Balague, Nuri Şahin ile Liverpool'un anlaştığını duyurdu.

Sercan Tezcanoğlu'nun Cnnturk'te yaptığı habere göre, Balague, Twitter'dan yaptığı açıklamada anlaşmanın henüz  resmen doğrulanmadığı ancak Real Madrid bu hafta içinde açıklama yapmasının beklendiğini belirtti.

Balague, Liverpool'un yeni teknik direktörü Brendan Rogers çok pas yapan orta saha kurma hedefi olduğu bu yüzden Nuri Şahin'i istediğini söyledi.

Balague, Nuri Şahin'in Luka Modric karşılığında takas olarak Tottenham'a gitmeyi reddettiğini hatırlattı. Nuri Şahin'i Liverpool'a gitmeye ikna eden kişinin daha önce bu kulüpte oynayan Xabi Alonso olduğunu yazan Balague, Liverpool yöneticilerinden Ian Ayre'nin şu anda İspanya'da olduğunu ve Nuri Şahin transferinin detaylarını görüştüğünü söyledi.

Liverpool'un ayrıca Barcelona'lı Cristian Tello transferini de bitirmek üzere olduğu bilgisine de yer verildi.

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