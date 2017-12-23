“Nuri Killigil: Namlunun ucunda bir hayat" belgeselinin galası yapıldı

Murat DELİKLİTAŞ - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) - TRT kanallarında yayınlanacak olan ve Türkiye\'de yerli savunma sanayinin temellerini atan Nuri Killigil\'in hayatının anlatıldığı \"Nuri Killigil: Namlunun Ucunda Bir Hayat\" televizyon filminin galası yapıldı.

TRT Tepebaşı Stüdyosunda yapılan galada konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, belgeselin gerçek bir kurgu üzerine inşa edilmiş dönem draması olduğunu ifade ederek, \"Ama bir belgesel yönü var. Biz işi ilk aldığımız zaman belgesel zannettik. Ancak standart bir belgesel olmadığını, gerçekten işe para yatırıldığını, emek verildiğini, zaman harcandığını ve ortaya çok güzel bir dönem draması çıktığını, 80 dakikada bize hem dönemi anlatan hem de Nuri Killigil\'in hayatını anlatan bir iş çıktığını gördük\" dedi.

\"FİLMİ 4.5 GÜNDE ÇEKTİK\"

Belgeselin yapımcılığını üstlenen İlkem Şahin de, \"Nuri Killigil bizim yerli ve milli unsurların başında, liderlik etmiş, Türk milli savunma sanayiine ilk tohumları dikmiş çok önemi bir şahsiyet. Kendisinin unutulmaya yüz tutulmuş ismini canlandırabilmek bizim için bir onurdur\" diye konuştu. \"Nuri Killigil: Namlunun Ucunda Bir Hayat\"ı yöneten Süleyman Mert Özdemir ise, \"Nuri Killigil, tarihimizin sayfalarında biraz gizli saklı kalmış kahramanlarımızdan biri. Filmi 4.5 günde çektik. Türk Sinemasında böyle bir zaman yok. 4.5 günde, arkadaşlarımızın özverileriyle, bir şekilde ortaya çıkardık filmi\" şeklinde konuştu.

\"BİR OYUNCU OLARAK BU ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR ŞEY\"

Belgeselde, Nuri Killigil\'in gençliğini canlandıran Eray Türk, \"Tarihin gizli sayfalarında kalmış, bu kadar önemli birini canlandırmak bir oyuncu olarak herkesi heyecanlandırır. Bilinmeyen bir şeyi sonuçta; ben oynamasam bile, başka arkadaşlarım oynayacaktı. Hiç bilmediğim ve Türkiye Cumhuriyeti için önemli birini bilmiş oldum. Bu bana nasip oldu. Ben bunun kıyısından köşesinden tuttum. Bir oyuncu olarak bu çok heyecan verici bir şey\" diye konuştu.

YERLİ SAVUNMA SANAYİİNİN TEMELLERİNİ ATTI

İslam Ordusu Kumandanlığı da yapmış olan Nuri Killigil, Enver Paşa\'nın kardeşidir. Türkiye\'de yerli savunma sanayinin temellerini atan Nuri Killigil, İstanbul Sütlüce\'de, Nuri Killigil Silah ve Muhimmat Fabrikası\'nı kurdu. Killigil, Osmanlı ordusu için silah üretmesinin yanı sıra, hak ve özgürlük mücadelesi veren Filistinlilere silah ve cephane göndererek dikkat çekti.



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