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NURİ ERGİN TALİMATLA İFADE VERDİ EDİRNE (A.A)

28 Temmuz 2011 18:50

-NURİ ERGİN TALİMATLA İFADE VERDİ EDİRNE (A.A) - 28.07.2011 - Kamuoyunda ''Karagümrük Çetesi'' olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Nuri Ergin, Edirne Adliyesinde savcıya talimatla ifade verdi. Ergin, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesine getirildi. Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık bir saat ifade veren Ergin, ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyenin garaj kapısından çıkarılarak, Edirne F Tipi Cezaevine geri götürüldü.

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