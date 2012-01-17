-Nuri Ergin'e 15 ay hapis cezası İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Kamuoyunda ''Karagümrük çetesi'' olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Nuri Ergin, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'i tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçlardan hükümlü olan Nuri Ergin katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Ergin, ''Sabıka kaydımdan da anlaşılacağı üzere 50 yıl infaz edilecek cezam bulunmaktadır. Suça konu olan yazı incelendiğinde, bu yazının kardeşlerim ve evlatlarımın yaralanması ve yanlarındaki bir kişinin ölmesi, ancak aradan geçen uzun süreye rağmen faillerin yakalanmamış olması nedeniyledir. Suça konu olan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'e hitaben yazdığım yazı, sadece hakkımı aramak ve yazdığım yazılara cevap verilmemesi sebebiyle yazılmıştır. Mahkemenin vereceği karara razıyım'' dedi. Davayı karara bağlayan Hakim Halide Dinçer, Ergin'i suça konu olan yazının içeriğinde Engin'i tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay, hakarette bulunduğu gerekçesiyle de 10 ay olmak üzere toplamda 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Dava iddianamesinde, Nuri Ergin'in hükümlü bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden 14 Mart 2011 tarihinde dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'e gönderdiği mektupta hakaret ve tehdit unsurlarının bulunduğu belirtilmişti.