Nuri el-Maliki: Terörün amacı Hristiyanları Irak'tan göç ettirmekti

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, Irak'ta kiliselere ve Hristiyanlar'a yönelik saldırıların amacının, "Hristiyanları Irak'tan göç ettirmek" olduğunu belirtti.

Maliki, 31 Ekim 2010'da silahlı bir grubun baskınına uğrayan ve tahrip olan Bağdat'taki Süryani Seyyidit en-Necat Katolik Kilisesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ''Müslümanlarla Hristiyanlar Irak şemsiyesi altında birlik olmuştur. Terörün amacı Hristiyanları Irak'tan göç ettirmekti ve bu amaç boşa çıktı'' dedi.

Maliki, terörün Iraklılar arasında ayırım yapmadığını, saldırıların kutsal yerleri, bilim adamlarını, Sünniler'i, Şiiler'i ve Hristiyanları hedef aldığını kaydetti.