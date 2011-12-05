Nuri El Maliki: Esad'ın öldürülmesi savaş çıkarır

T24 - Rusya'dan sonra Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a en büyük destek Irak Başbakanı Nuri El Maliki'den geldi. Maliki, Esad'ın öldürülmesi ya da iktidardan uzaklaştırılması halinde Ortadoğu'da bir savaşın kaçınılmaz olacağını söyledi.



Esad'ın iktidardan uzaklaştırılması halinde Suriye'nin iç savaşa sürükleneceğini iddia eden Irak Başbakanı Maliki, bunun da Ortadoğu'da bir mezhep kavgasına neden olacağını belirtti.



Maliki, Suriye'de bir iktidar değişikliği halinde, Irak'ın Arap ülkelerine karşı İran'ın oluşturacağı bir birlik içinde yer alacağının sinyalini de verdi.



Sünni ve Şiiller arasında savaş çıkabileceği uyarısında bulunan Maliki, "Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın öldürülmesi veya düşürülmesi durumunda bu ülkede iki grup arasında bir çatışma kaçınılmaz olacak, bunun da bölge üzerinde etkileri kaçınılmaz" dedi.

Suriye'de Sünni iktidardan korkuyor



Şii olan Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Suriye'de Sünnilerin iktidara gelmesi durumunda, ülkesindeki Sünni militanların yeniden güç kazanarak, Irak'ı kaosa sürüklemesinden endişe ediyor.

Şam'a yaptırıma karşı çıktı



Arap Birliği'nin Esad rejimine karşı yaptırım kararına karşı çıkan üç ülkeden biri de Irak olmuştu. Irak, ekonomik yaptırımların Suriye'deki sorunu çözmeyeceğini savunmuştu.

Suriye'den Arap Birliği'ne olumlu cevap



Suriye, Arap Birliği'nin ülkeyi uluslararası gözlemcilere açma teklifine olumlu yanıt verdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdesi, Arap Birliği ile Suriye arasındaki protokolun kısa bir süre içinde imzalanacağını söyledi.



