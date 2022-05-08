Nuri Çolakoğlu: Seçilmiş cumhurbaşkanı tepki yaratmış kararnameleri, tıpkı çıkarıldıkları gibi kararname ile kaldırmalı ya da değiştirmeli

Türkiye’nin ilk haber kanalı olan NTV’yi kuran Nuri Çolakoğlu, Türkiye'de siyasetle ilgilenen herkesin dikkatinin cumhurbaşkanlığı seçimine ve kimin aday olacağına yoğunlaştığını belirterek, "Sayın Erdoğan bu seçimi kaybederse. Bu durumda Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna oturacak kişi doğal olarak Sayın Erdoğan’ın sahip olduğu bütün yetkilere sahip olacak. Bugün hemen herkesin kabul edeceği gibi çok güçlü bir pozisyonda olacak. Aslında üstlenmiş olacağı misyon ülkeyi tekrar parlamenter demokrasiye geçecek koşulları yaratmak. Ama bu söylendiği kadar çabuk ve kolay olacak bir iş değil. Bunun için öncelikle anayasa değişikliği gerekecek. Henüz ortada böyle bir anayasa taslağı olmadığı gibi bu anayasanın nasıl olacağı, neleri içereceği konusunda yapılan etraflı bir çalışma ve mutabakat yok. Varsa da bizler bilmiyoruz henüz." diye yazdı.

Yetkinreport.com sitesinde yayınlanan yazısında, seçilmiş cumhurbaşkanının öncelikle kararname inceletmesi ve tek imzalı cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle değiştirmesi ya da kaldırması gerektiğini belirten Çolakoğlu, "Bu arada sadece anayasa değil, seçim kanunu ve parti içi demokrasiyi sağlayacak bir siyasi partiler kanunu da hazırlanması gerekir diye düşünüyorum.

Ondan sonra da ya TBMM’de ya da bir referandumla bu çalışmalar yasalaştırılıp ondan sonra da adil ve düzgün bir seçimle yeni döneme geçilebilir.

Çok mu hayal görüyorum? Sanmıyorum. En azından benim gibi düşünen çok insan olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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