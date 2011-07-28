-NURHAK'TA MAYIN PATLAMASI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 28.07.2011 - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı, ilk belirlemelere 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Elbistan-Nurhak karayolu çöplük mevkisinde, göreve giden zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen mayın patladı. Patlamada, ilk belirlemelere göre ismi henüz öğrenilemeyen 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Özmen ile er Lokman Ölmez Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise Nurhak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi. Jandarma ve polisin olay sonrasında geniş çaplı operasyon başlattığı öğrenildi.