T24 LogoT24 Logo
Gündem

NURHAK'TA MAYIN PATLAMASI KAHRAMANMARAŞ (A.A)

28 Temmuz 2011 22:35

-NURHAK'TA MAYIN PATLAMASI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 28.07.2011 - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı, ilk belirlemelere 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Elbistan-Nurhak karayolu çöplük mevkisinde, göreve giden zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen mayın patladı. Patlamada, ilk belirlemelere göre ismi henüz öğrenilemeyen 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Özmen ile er Lokman Ölmez Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise Nurhak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi. Jandarma ve polisin olay sonrasında geniş çaplı operasyon başlattığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24