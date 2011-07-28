Nurhak'ta mayın patlaması: 1 asker şehir 4 asker yaralı

T24

Baba evinde yas

Mayınlı saldırı Elbistan - Nurhak karayolu çöplük mevkisinde meydana geldi. Barış Beldesi’nden Nurhak İlçesi’ne dönen ve içinde 7 askerin bulunduğu askeri araç, çöplük mevkisinden geçerken mayın patladı. Patlamanın şiddetiyle askeri araç devrildi. Jandarma Uzman Çavuş Satılmış Sadi Akbay şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Durumu ağır olan 2 asker Nurhak Devlet Hastanesi’nde, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen erler Lokman Ölmez ve Gökhan Özmen ise Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olaydan sonra bölgeye sevk edilen jandarma ve polis, operasyon başlattı.Haberin duyulması üzerine evli ve 1 çocuk babası olan şehit Satılmış Sadi Akbay’ın Çorum’daki baba evi de yasa büründü. Baba Mehmet ve anne Seyhan Akbay’a jandarma subaylar tarafından oğullarının şehit olduğu haberi, sağlık ekipleri nezaretinde verildi. Şehit haberini alan aile üyelerinden sinir krizleri geçirenleri yakınları teskin etmeye çalışırken, sağlık ekipleri fenalaşan anne ve babaya müdahalede bulundu. Şehit askerin baba evine Türk bayrağı asıldı.Jandarma ve polisin olay sonrasında geniş çaplı operasyon başlattığı öğrenildi.