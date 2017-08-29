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Nurhak'ta çatışmada 2'si ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi

NURHAK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi, 1'i de yaralandı

29 Ağustos 2017 12:57

NURHAK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Nurhak İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK\'lı 2 terörist ölü ele geçirildi, 1\'i de yaralandı.
Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Mahallesi\'nin Bulutpınarı kırsal kesiminde PKK\'lı bir grup terörist olduğunu tespit etti. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı  yakalandı. Teröristlerin cesetleri Nurhak Devlet Hastanesi morguna konulurken, yaralı terörist ise Kahramanmaraş\'taki hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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