Nurhak'ta çatışmada 2'si ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi

NURHAK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Nurhak İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK\'lı 2 terörist ölü ele geçirildi, 1\'i de yaralandı.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Mahallesi\'nin Bulutpınarı kırsal kesiminde PKK\'lı bir grup terörist olduğunu tespit etti. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı yakalandı. Teröristlerin cesetleri Nurhak Devlet Hastanesi morguna konulurken, yaralı terörist ise Kahramanmaraş\'taki hastaneye götürülerek tedaviye alındı.