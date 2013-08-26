Nurgül Yeşilçay'ın vergi incelemesi ihbar mektubu sonucu

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı’nın, ünlü sinema sanatçısı Nurgül Yeşilçay hakkında başlattığı vergi incelemesinin ayrıntıları netleşti. Koç Grubu’nun enerji şirketlerinde olduğu gibi Nurgül Yeşilçay’ın vergi incelemesinin altından da bir ihbar mektubu çıktı. İhbar mektubu, Vergi Denetim Kurulu’na İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’ndan geldi. İhbar mektubu işlemle alan denetim kurulu da, Yeşilçay’ın geriye dönük beş yıllık hesaplarını mercek altına aldı.

Yeşilçay'ı çalışanı yaktı

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre, Nurgül Yeşilçay hakkında vergi incelemesi başlatılmasına yol açan ihbar mektubu, 2013 yılının Nisan ayında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi. Yeşilçay’ın, eski bir çalışanı olduğu öğrenilen ihbarcı, Yeşilçay’ın elde ettiği gelirler hakkında ayrıntılı bilgiler vererek, ünlü sanatçının devletten gelirlerini gizlediğini öne sürdü. Savcılık da, iddiaların doğru olup olmadığının araştırılması için ihbar mektubunu Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na gönderdi. Başkanlık da, ihbar mektubunda yer alan iddiaları araştırmak için vergi müfettişlerini görevlendirdi.

İnceleme doğrultusunda, Yeşilçay’ın gelirleri ve ödediği vergiler çapraz sorgulamaya alınacak. İnceleme sonucunda ise, beyan edilen gelirlerin gizlendiğinin kanıtlanması halinde Yeşilçay yüklü miktarda vergi cezası ödeme riski ile karşı karşıya kalacak.

Sanatçılar tedirgin

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Koç Grubu’nun TÜPRAŞ, Opet ve Aygaz şirketleri hakkında başlattığı vergi incelemesine de, bir ihbar mektubu neden olmuştu. Söz konusu ihbar mektubu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlere gönderilmiş, emniyet de ihbar mektubunu Vergi Denetim Kurulu’na aktarmıştı. Yeşilçay’ın hakkında başlatılan vergi incelemesinin de altından ihbar mektubunun çıkması kafaların karışmasına yol açtı.

Özellikle incelemelerin, Gezi eylemleri sonrasına denk gelmesi “eyleme destek veren gerçek ve tüzel mükelleflerin” vergi ile cezalandırıldığı şeklinde yorumlandı. Maliye Bakanlığı kaynakları ise, inceleme süreçlerin Gezi eylemleri öncesine dayandığı görüşünü savunuyor. Bu arada Yeşilçay hakkında başlatılan vergi incelemesi, sektörde rahatsızlığa yol açtığı öğrenildi. Sanatçılarla ilgili Maliye Bakanlığı birimlerine birçok ihbar mektubu geldiği, hatta bazı ihbarların ise sanatçılar tarafından yapıldığı bildirildi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde birçok sanatçı hakkında vergi incelemesinin başlayabileceği konuşuluyor.

Yeşilçay isyan etmişti

Nurgul Yeşilçay, hakkında başlatılan vergi incelemesini bir Twitter mesajı ile kamuoyuna duyurmuş ve incelemeye tepki göstermişti. Ünlü sanatçı Twitter hesabında, şu değerlendirmelerde bulunmuştu: “Maliye’ye gitmem lazım. Beni inceleyeceklermiş. Sanki adam öldürdüm. Hak etmediğim paralar kazandım. Vatana ihanet ettim. Bir an tanıdık geldi.”

Yıldızlar Holding çıkış arıyor

Türkiye Halk Bankası’nın 450 milyon dolarlık kredi açtığı Yıldızlar Holding’te işler karıştı. EPDK’nın, Osmangazi dağıtım şirketine el koymasının ardından mali açıdan zor duruma düşen holding, fabrikalarındaki üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Holding yöneticileri, başta Halk Bankası olmak üzere bazı bankalara giderek, kredi borçlarını yeniden yapılandırmanın veya ek kredi bulmanın yolunu arıyor. Enerji kulislerinde dolaşan bilgilere göre, EPDK’nın Osmangazi’ye el koyma operasyonu, holdingin diğer işlerini de etkiledi. Finans açısından darboğaza düşen holding, doğalgaz bedellerini de ödeyemez hale geldi. Bu durum da, doğalgaz ile çalışan fabrikaların faaliyetlerinin durmasına yol açtı. Holding yöneticileri şimdi, adeta kredi trafiği başlattı. Gayrimenkuller teminat olarak gösterilerek, ek kredi imkânları araştırılıyor. Bu arada holdingin içinde bulunduğu darboğazı aşmak için, bazı gayrimenkullerini de satışa çıkaracağı konuşuluyor. Öte yandan, ekonomi yönetimi, Halk Bankası’nın holdinge kullandırdığı krediyi yakın takibe aldı. Kulislerde, bankanın yönetiminin önümüzdeki yıl yapılacak genel kurul da değiştirileceği kesin gözüyle bakılıyor.