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Nurgül Yeşilçay'dan Ali İsmail Korkmaz için çarpıcı mesaj

Sanatçı Nurgül Yeşilçay, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz için Twitter hesabından çarpıcı bir mesaj attı

11 Temmuz 2013 03:47

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemlerinden polis müdahalesinden kaçtığı ara sokakta sivil polis olduğu iddia edilen kişiler tarafından saldırıya uğrayan ve yaklaşık 1 ay komada kaldıktan sonra dün hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne tepki gösterdi.

Yeşilçay, twitter hesabından takipçileriyle paylaştığı mesajında, “Eğer oğlum hayata bu şekilde veda etseydi. Elime silahı alır tek tek vururdum hepsini. Allah annelere sabır versin” ifadelerini kullandı.

İşte Yeşilçay'ın o tweeti: 

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