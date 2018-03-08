Nurettin Yıldız hakkında soruşturma

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- KADINLARA yönelik yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'halkı kin ve düşmanlığa tahrik\' suçundan soruşturma başlatıldı.



Nurettin Yıldız\'ın kadınlara yönelik, \"Allah vur dediyse vardır bir hikmet” sözleri tepki çekmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, \"Cumhuriyet Başsavcılığımızca kadınların dövülmesine yönelik açıklamalar yapan Nurettin Yıldız hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştır\" denildi.