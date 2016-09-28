Nurettin Veren: Fethullah Gülen’in koltuk değiştirmesindeki mesaj…

Fethullah Gülen'in geçtiğimiz günlerdeki bir video kaydında konuşması devam ederken ayağa kalkarak yer değiştirmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmış, önce sosyal medyada ardından da bazı yayın organlarında tartışılmıştı. Gülen'in bu hareketinin cemaatinin üyelerine yönelik gizli bir mesaj taşıdığı öne sürülmüştü.

Hatta Gülen'in koltuğundan kalkarak yer değiştirmesinin, cemaat üyelerine ‘yerinizi değiştirin, harekete geçin' mesajı taşıdığı iddia edilerek, buradan hareketle bazı basın organlarında yeni bir girişim tehdidi yorumlarına bile varanlar oldu.

Güney Afrika iddiası

Gülen'in konuşmasındaki yer değiştirmesi bir dönem Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olan Nurettin Veren'e de soruldu. TV Net kanalına konuk olan Veren de bu konudaki spekülasyonları teyit eden açıklamalarda bulundu. Haber 7'nin haberine göre Veren, "Gülen'in bütün hareketlerinde mesaj vardır. Koltuk değiştirmesi de mekan değiştireceği anlamına geliyor. ABD, Gülen'i kendi kontrolünde Güney Afrika'ya göndermeyi planlıyor" dedi.