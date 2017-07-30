T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nurdağı'nda zincirleme kaza: 15 yaralı

Kazaya 5 araç karıştı

30 Temmuz 2017 15:48

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen 45 yaşındaki Mustafa Köşeli yönetimindeki 01 EY 336 plakalı otomobil, iddiaya göre Ökkeş Baba türbesi kavşağına kontrolsüz girince, peşinden gelen 27 R 2327, 19 NB 844, 27 BL 190 ve 63 B 6205 araçlar birbirine çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler Mustafa Köşeli, Ramazan Eren, Yaşar Boyraz, Yaşar Özdemir ve Şıh Mehmet Parlak ile araçlarınrda bulunan Feride Özdemir, Sultan Özdemir, Davut Yalçın, Fatma Boyraz, Hatice Eren, Gülsüm Ela Boyraz, Ayşe Yalçın, Buket Boyraz, Ayşe Çelik ve Zeynep Parlak yaralandı. 15 yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ise araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

trafik kazasızincirleme kaza5 araçyaralıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24