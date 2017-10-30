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Nurdağı'nda motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Aziz Ali Şimşek öldü, arkadaşı Muhammet Yalçın yaralandı

30 Ekim 2017 19:02

NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı İlçesi\'nde kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Aziz Ali Şimşek öldü, arkadaşı Muhammet Yalçın yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep karayolundaki Atalar Köyü yakınlarında meydana geldi. Aziz Ali Şimşek\'in kullandığı 80 GT 754 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Aziz Ali Şimşek olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadasında oturan Muhammet Yalçın ise yaralandı. Şimşek\'in cesedi otopsi için morga konulurken, yaralanan arkadaşı Yalçın ise, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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