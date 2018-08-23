T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nurdağı'nda hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, yangında hurdaya döndü

23 Ağustos 2018 18:11

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, yangında hurdaya döndü.
Nurdağı-Bahçe karayolunun 7\'nci kilometresinde Atatürk viyadüğü üzerinde Esmah Tırpan yönetimindeki 33 ET 263 plakalı otomobil, motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden Tırpan, otomobilin sağa çekip park ederek itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, otomobilin saran alevleri söndürdü.
Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan karayolunda trafik, yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan TUNCERNURDAĞI Gaziantep DHA GAZİANTEP NurdağıNurdağıBahçeAtatürkTırpanETYangınıGelenOtomobilFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24