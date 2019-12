'Nurçinler' ve 'Özbeyler' için 45 kişi hakkıda 101 yıl hapis isteniyor

T24 - Nurçinler ve Özbeyler... Her iki çete yıllarca İstanbul'a kan usturdu. Haraç yüzünden başlayan savaşta, Özbeyler'den bir kişi, Nurçinler'den iki kişi öldürüldü... İşte her iki çeteye ait kan donduran kareler ve çifte cinayetin perde arkası

Tehdit, cinayet, yağma, adam kaçırma gibi suçlamaların hedefi olan Nurçinler ve Özbeyler çetelerinin şifreleri, İstanbul Organize Şube polisi tarafından bir bir deşifre edildi. İşte Kocaeli'de bir topraktan çıkan çifte cesetle yolun sonuna gelen iki çeteye ait detaylar:



- Kamuoyu Nurçinler çetesini, İstanbul Avcılar'da bir müzikhole yapılan baskınla tanıdı. 24 Ağustos 2008 günü, mekanı polis kıyafetleri ve coplarla basan çete üyeleri, içeriyi dağıttı. Zanlılar müzikholde çalışan C.K. adlı kadını kaçırıp tecavüz etti. Görüntüler Türkiye'yi şaşkına çevirdi.



- İddialara göre, çete lideri Cengiz Nurçin, 3 Ekim 2009'da haraç vermediği iddiasıyla Nesim Özbey'i öldürttü. Bu, savaşı başlatan cinayet oldu.



GPRS'ten izlemiş



- Cinayet sonrası polis, Nurçinler çetesini deşifre etmek ve delillere ulaşmak için teknik ve fiziki takip başlattı. Nurçin Ailesi yakın takibe alındı. Grup, polisi atlatmak için sık sık telefon ve araç değiştirdi. Bu esnada, Cengiz Nurçin'in telefonu kapandı.



- Son görüşmesinden iki gün sonra Cengiz Nurçin ile adamı Nizam Polat'ın cesetleri 26 Aralık 2009'da Kocaeli'nin Tepecik Köyü sınırları içinde, toprağa gömülü olarak bulundu. İkilinin İstanbul Ümraniye'de öldürülüp, baş ve gövdelerinin ayrıldığı tespit edildi.



- Özbey Ailesi de yakın takipteydi. Maksut Özbey'in kullandığı araç ve telefonların sinyal verdiği alışveriş merkezinde vahşi cinayetin izine rastlandı. İddialara göre, Maksut Özbey, ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Cengiz Nurçin'i aracındaki GPRS sistemi ile takibe almıştı. Bostancı'da kaçırılan Nurçin ve adamı Ümraniye'de bir adrese götürüldü, çete üyeleri tarafından öldürüldü. Yine iddialara göre çete üyeleri, o alışveriş merkezinden cesetleri taşımak için bavul almıştı.



- İki cesetten kurtulmak için grup, araç aramaya başladı. Maksut Özbey, kız kardeşine ait transporterı istedi. 'Araba lazım değilse ben alacağım, bagajını boşalt Erdal'ı göndereceğim' şeklindeki sözleri delil klasörleri arasında yer aldı. Özbey, cesetler taşınırken kullanılacak eldiven ve poşetleri de adamından istedi.



- Polisin nefes kesen operasyonlarıyla çökertilen iki çetenin 45 adamı için 101 yıl hapis isteniyor.



Aynı hasta mantık



Her iki çetenin özellikleri benzer. Her ikisinin üyeleri de silahlara oldukça meraklı. Çete elemanlarından Reis Ö.'nün telefonundan Kalaşnikof ve M-16 ile çekilmiş fotoğraflar çıktı. En korkunç olanı ise çete üyelerinin çocuklara bile silah vermesi. Her iki çeteden iki kişinin telefonunda benzer karelere ulaşıldı. İkisi de çocuklara silah verip fotoğraflamış.



'Ölüm aracı' Dilovası'nda



Özbeyler çetesi üyeleri, iddialara göre iki cesedi yerleştirdikleri araçla Kocaeli Dilovası'na gidiyor. Cesetler orada toprağa, yol kenarında toprağa gömülüyor. Araç, olay yerine yakın bir benzincinin kameralarına çamurlu halde takıldı.



Ceset hazırlığı kamerada



Cengiz Nurçin ve Nizam Polat cinayetleri sonrası 8 kişi gözaltına alındı.

İfadelerden yola çıkan polis, Ataşehir'deki bir alışveriş merkezinin kamera kayıtlarına el koydu. Kayıtlarda Maksut Özbey, Erdal G., Ayhan G. ve Erdal E. görülüyor. Ekip, iddiaya göre iki cesedi taşımak için bavul alıyor.



200-300 tane eldiven yolla



Maksut Özbey'in, cinayetler sonrası eldiven istediği görüşme şöyle:

M.Ö.: Abi eldiven var mı?

X: Şey bulaşık eldiveni mi?

M.Ö.: He bulaşık eldiveni falan temizlik için. Normal beyaz eldiven şey hani eczanelerde kullanılan var ya.

X: Ondan 200-300 yani en az içinde 200 tane adet var ya. 100-200'mü? 300 tane öyle bi adet var.

M.Ö.: 200 tane, 300 tane var yani, tamam ondan gönderirsen bize abi de büyük boy çöp poşeti. (Bu konuşma sonrası adresi veriyor)

Şişeye oturtacaktım; çıkıp birilerini vuralım



Müzikhol baskını ile gündeme gelen Nurçinler çetesi, eylemlerini kameraya almayı da ihmal etmemiş. Öldürülen Cengiz Nurçin'in kardeşi Burhan Nurçin, kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle bir şahsın evini basıyor. O döverken, adamları kaydediyor. Nurçin, 7 Ocak 2010'da dayak olayını şöyle anlatıyor:



B.N.: Video ya çektim ya

H.: Hayırdır videoya niye çekiyorsun moruk?

B.N.: Reis onu madara edeceğim. Reis şişeye oturtturuyordum da bana dedi, reis dedi, beni dedi öldürme yav beni dedi bitirme. Yemin ederim videoda hepsi var. Valla Reis aha şimdi yukarı çıkacağım videosunda izleyeceğim. Hatta Ömer'e dedim şişeyi getir oğlum. Beni öldürme dedi, hani ben dedi senin kafanda dedi yanlış şeyler var dedi en iyi dostun bendim dedi anladın mı dedi.

H.: Ciddi misin oğlum

B.N.: O zaman çıkıp vuralım birilerini