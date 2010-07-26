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Spor

NURCAN'IN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU ANKARA (A.A)

26 Temmuz 2010 13:11

-NURCAN'IN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu milli halterci Nurcan Taylan, başarı dolu kariyerine Dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor. Türkiye'nin evsahipliğinde 13-27 Eylül tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonasına hazırlanan Nurcan Taylan, 2001 yılında Antalya'da yapılan şampiyonada yarışamadığını anımsattı. ''Kendi ülkemde Dünya Şampiyonasında yarışmak ilk kez bu yıl nasip olacak'' diyen milli halterci, şunları söyledi: ''Bir sakatlık olmazsa hedefim ilk üç arasında yer almak. Eğer madalyamın rengi sarı olursa çok güzel olacak. Daha önce Dünya ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Dünya şampiyonluğunu hep kıl payı kaçırdım. Sanırım biraz heyecan yapıyorum. İnşallah burada daha iyi sonuçlar elde ederim. Dünya şampiyonu olamamanın eksikliğini yaşadım. Antalya'da bu eksikliği gidermek istiyorum. Bunun için günde 7 saat antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyorum.'' Kimseyi kendisine rakip görmediğini belirten Nurcan, ''Benim rakibim yine kendim'' diyerek kendini motive ettiğini söyledi. -''GÜNDE 3 TON AĞIRLIK KALDIRIYORUM''- Türk halkına karşı sorumlulukları bulunduğunu ve insanların kendisinden başarılar beklediğini dile getiren Nurcan, ''Günde 3 tonun üzerinde ağırlık kaldırıyorum. Hazırlıklarımda federasyon ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü destek veriyor'' dedi.

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